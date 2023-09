Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapılması planlanan görüşme için iki bakan olarak zemin hazırladıklarını kaydetti.

Türkiye ziyaretinden önce AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde olumlu bir atmosferde bir araya geldiklerini, iki liderin burada Türkiye ve Yunanistan'ı tekrar uzlaşı yoluna sokmaya karar verdiklerini söyledi.

Yorgos Yerapetritis, "Hem mevkidaşımla liderlerimizin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı, ülkelerimiz arasında düzenli işbirliği niyetini teyit edecek bir sonraki görüşmenin zeminini hazırlamak için hem de 7 yılın ardından ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının gelecek aralıkta Selanik'te organize edilmesine hazırlanmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim." dedi.

"(Pozitif) Gündemin gerçekleşmesi her iki tarafa da önemli ekonomik faydalar sağlayacaktır"

Yunan bakan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif gündemin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin yeniden canlanması çerçevesini hedeflediğini belirterek, ulaşım, denizcilik, teknoloji, çevre koruması ve doğal afetlerle mücadele, "Enterprise Greece" ve "Invest in Türkiye" arasındaki işbirliğinin resmileşmesi somut örneğindeki gibi iş dünyasında işbirliği alanlarını da kapsayacak şekilde genişlediğini söyledi.

Yerapetritis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Pozitif) Gündemin gerçekleşmesi her iki tarafa da önemli ekonomik faydalar sağlayacaktır. Burada örnek olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de 5,4 milyar avroya ulaştığını söylememiz yeterli olacaktır ancak bariz ekonomik faydaların edinilmesinin yanı sıra pozitif gündemin gerçekleştirilmesiyle aramızdaki diyalog da canlı kalıyor. Bu diyalog, hem ilişkilerimizde hem de her iki tarafın ulusal çıkarlarının geliştirilmesinde ilerleme kaydedilebilmesi için tek gerçek araçtır."

İki yeni bakan arasında samimi ilişki

Yerapetritis, Fidan ile karşılıklı anlayış ve samimiyet temelinde çok iyi kişisel ilişki kurduklarını, doğrudan ve yapıcı işbirliği yapmalarına imkan tanıyan şekilde düzenli iletişim içinde olduklarını ifade etti.

Yüksek düzeydeki direkt iletişim kanalının, krizlerin hızlı şekilde bertaraf edilmesini sağladığını vurgulayan Yerapetritis, bunun iki ülke yetkilileri arasında tüm düzeylerdeki görüşmeler için sağlam temellere de imkan tanıdığını ifade etti.

Liderler görüşmesi

Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis arasındaki düzenli görüşmelerin hem güçlü bir sembolizm taşıdığını hem de esaslı bir içeriğe sahip olduklarını belirterek, "İki lider bir yandan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve güven artırıcı tedbirlerin sonuçlarını onaylıyor, diğer yandan, görüşmelerin devamı için genel yönlendirme yapıyorlar. İki dışişleri bakanının sorumluluğu ve hesap verebilirliğiyle yapılan, hükümetler arası görüşmelerin, iki ülke liderinin düzenli aralıklarla yapacakları görüşme gündeminde yer almasını son derece önemli buluyorum. İyi iş birliği ve karşılıklı anlayış mesajını, ilk olarak hükümet başkanlarının vermesi halklarımız için önemli bir mesajdır."

Ortak fayda sağlayacak hedefler

Türkiye ve Yunanistan'ın turizm ve ulaşım gibi alanlarda ortak fayda sağlayacak hedefler ortaya koyabileceğini kaydeden Yerapetritis, bu tür alanlarda işbirliğinin iki komşu ülkeye sağlayacağı faydanın çok büyük olacağını ve ekonomiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Yerapetritis, "Zaten bu nedenle turizm ve ulaşım pozitif gündemde başı çekiyor." diye konuştu.

Sorunların çözümünde yeni bakış açısı

Yunan Bakan, iki ülke arasında süregelen sorunlar için ise şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerde yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü için benimsenmesi gereken yeni bakış açısının, iki ülke arasında samimiyet ve güven ilişkisi kurulmasına öncelik vermesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Adım adım ilerletilmeye çalışılan diyalog süreci ancak bu önkoşulla başarılı olabilir.

Bu süreç, her zaman uluslararası hukukun prensiplerine tam saygı ile dışişleri bakanları tarafından yönlendirilecek ve siyasi diyaloğa, pozitif gündeme, güven artırıcı tedbirlere yansıyacaktır. Bu şekilde, faydalı ve somut sonuçlar elde edebilmek adına sürekli takip, ortak bir yaklaşım ve yüksek hesap verebilirliği olacak."

Halklar arası etkileşim

Yunanistan'ın da iki halk arasındaki etkileşimin artmasını arzuladığını belirten Yerapetritis, iki halkın mensuplarının günlük yaşamda hiçbir zorluk olmaksızın birlikte var olabileceğini vurguladı.

Yerapetritis, her iki ülkeyi de karşı taraftan her yıl ziyaret eden yüzbinlerce turistin bunun bir kanıtı olduğunu belirterek, "Ancak bunun da ötesinde, Yunanistan ve Türkiye'nin 2023'te karşı karşıya kaldığı trajik kayıplar vesilesiyle bir kez daha görüldü ki her iki halk da her zaman birbiri için insani ilgi ve alakasını koruyor. Bu insaniyet belki de iki halkı birleştiren en önemli ortak özellik." diye konuştu.