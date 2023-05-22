Yunanistan 2023 seçimleri ne oldu kim kazandı? Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların 85'inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Kiryakos Miçotakis ile Çipras karşı karşıya geldi.Peki, Yunanistan'da seçimi kim kazandı? Yunanistan seçim sonuçları belli oldu mu?

YUNANİSTAN'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 85'inin sayılmasıyla ilgili resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu parti Yeni Demokrasi (ND), oyların yüzde 40,80'ini alarak seçimin galibi oldu. Ancak bu oran, mecliste çoğunluğu sağlamak için gereken oy sayısının altında kaldı.

ÇİPRAS DİRENEMEDİ

Yunanistan'daki genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisinin ardından ikinci sırayı, Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) aldı. SYRIZA'nın oy oranı oyların yüzde 20,06'sını oluşturdu.

RESMİ SONUÇLAR YARIN

Yunanistan'daki genel seçimlerde toplam 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız adayın yarıştı. Bu geniş katılımlı seçimlerde, toplamda 5 parti ve ittifak yüzde 3 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı.

YUNANİSTAN NE İLE YÖNETİLİR?

Yunanistan, parlamenter demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu, dört yıl süreyle genel oyla seçilen temsilcilerden oluşur. Cumhurbaşkanı ise beş yıl için Parlamento tarafından seçilir. Yunanistan'da, cumhurbaşkanının görevi, Başbakan ve Hükümet üyelerini atamak ve yasaları veto etme yetkisine sahip olmaktır.

Yunanistan'da siyasi sistemin temel özellikleri arasında çok partili sistem, düzenli seçimler ve halkın oy hakkı bulunmaktadır. Seçimler, halkın temsilcilerini belirleyerek Parlamento'ya gönderir ve hükümetin politikalarını şekillendirmeye katkıda bulunur.

Parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan Yunan vatandaşları, genel oylama sistemiyle Parlamento üyelerini seçer. Sonuç olarak, Parlamento'da temsil edilen partiler, halkın tercihlerini yansıtmaktadır.

Cumhurbaşkanı ise Parlamento tarafından seçildikten sonra göreve başlar. Cumhurbaşkanı, ülkenin sembolik bir rolünü üstlenirken, yürütme yetkileri genellikle Başbakan ve Hükümet tarafından kullanılır.

YUNANİSTAN NEDEN KRİZDE?

Yunanistan, son yıllarda yaşadığı borç kriziyle gündemde kalmaya devam ediyor. Ortak kanı, bu krizin 2008-2012 Küresel Ekonomik Krizinin artçıl etkileriyle tetiklendiği, ancak asıl sebebinin Yunan ekonomisindeki yapısal zayıflıklar ve yüksek yapısal borç açıkları olduğu yönündedir.

Yunanistan'ın ekonomik krizi, uzun bir süre boyunca devam eden yapısal sorunlarla birleşti. Yanlış ekonomik politikalar, düşük verimlilik, yüksek kamu harcamaları ve zayıf vergi tahsilatı gibi faktörler, Yunanistan'ın ekonomisini zayıflatmış ve kamu borçlarını artırmıştır. Ayrıca, kamu hesaplarında borcun milli hasılaya yüksek oranının olması da bir diğer sorundur.

Yunanistan'ın euro bölgesine üye olmasıyla birlikte, bazı zorluklar da ortaya çıkmıştır. Uluslararası finans piyasalarında güven kaybı yaşanmış ve Yunan hükümeti mali yardım almak zorunda kalmıştır. Bu durum, sıkı mali kemer sıkma önlemlerinin uygulanmasına ve Yunan halkının yaşam standartlarının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Yunanistan'ın borç krizi, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş çapta tartışılan bir konu olmuştur. Krizin etkileri, ekonomik toparlanma sürecinde zorluklar yaşanmasına yol açarken, Yunan halkının da ekonomik sıkıntılarla mücadele etmesine sebep olmuştur.