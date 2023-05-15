Athens Voice dergisi, Türkiye'deki seçmenlerin ekonomik durumu ikinci plana atarak milliyetçilik, popülizm ve din unsurlarını öne çıkardığını belirtti. TA NEA gazetesi, Erdoğan'ın baskılara karşı koyduğunu ancak ikinci turda Sinan Oğan'ın destekçilerinin belirleyici olacağını ifade etti. Dimokratia gazetesi ise Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na önemli bir fark atarak anket şirketlerini yanılttığını belirtti.

Radyo ve TV kanallarının haberlerinde genel olarak, seçimlerin en büyük galibi olarak Erdoğan ve onun partisini destekleyen MHP'nin görüldüğü belirtildi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yunanistan'a verdikleri "barış, diyalog ve işbirliği" mesajlarına Yunan basını geniş yer ayırdı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun, iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularının diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtmeleri, Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından memnuniyetle karşılandı. Miçotakis, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanırsa ona diyalog çağrısını yineleyeceğini ve bir görüşme talep edebileceğini belirtti. Dendias da iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için özellikle enerji konularında işbirliğini öngören bazı düşünceleri olduğunu ifade etti.