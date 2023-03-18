Gıda sektörüne yön veren kuruluşları bünyesinde toplayan İstanbul Ticaret Borsası’nın, Güvenilir Ürün Platformu desteği ile aylık olarak düzenlediği “Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor” toplantıları yaşanan deprem felaketi sonrası kaldığı yerden devam ediyor. “Yumurta'' Sektörünün ele alınacağı etkinlikte konunun paydaşları bir araya gelerek yumurtanın ihracat ve iç piyasadaki sorunları ile çözüm önerilerini masaya yatıracak. İzleyenlerin de soru ve yorumları ile katılımına açık olan toplantının sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacak. 21 Mart 2023 Salı günü saat 14:30’da İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap’ın açılış konuşması ile başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü Gazeteci Ahmet Coşkunaydın yapacak.

Online düzenlenecek panelin konuşmacıları ise şöyle:

Salih Çelik - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü

İbrahim Afyon - (YUM-BİR) Yumurta Üreticiler Merkez Birliği Başkanı

Nevzat Tezcan - Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı

Necati Yıldırım - İSTYUMDER Başkanı ve İSTİB Meclis Üyesi

Katılım Linki:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1kYxV_6iSN-lbEXPrJjnuw