Protein içeriği yüksek olduğundan çoğu besleyici cilt maskesinde yeri olan yumurta; cildi sıkılaştırma, gözenekleri küçültme ve fazla sebumu giderme, yağın biriktiği gözenekleri temizleme gibi özelliklere sahiptir. Yumurta beyazı cilt maskesinin düzenli kullanımı siyah noktaları, akneleri, sivilceleri ve fazla sebumu temizleyerek cildinizin daha pürüzsüz, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir.

Yumurta Maskesi Faydaları

-Yumurta akı yüz maskesinin faydalarından biri, cildin nemini artırma yeteneğidir. Yumurta akı yüz maskesindeki proteinler nemlendirici olarak işlev görebilir. Bir nemlendirici, hidroksil grupları (OH) ve/veya amin grupları (NH2) gibi birkaç hidrofilik (su seven) grupla moleküler bir yapıya sahip olan higroskopik bir maddedir. Ovalbümin, yumurta beyazında bulunan diğer birçok protein gibi kimyasal yapısında hem OH hem de NH2 grupları içerir. OH ve NH grupları su ile hidrojen bağı kurar, esasen onu yakalar ve cilt üzerinde tutar. Nemlendiriciler suyun buharlaşmasını yavaşlatır ve bu nedenle cildi nemli tutar.

-Yumurta akı, yüzdeki fazla kir, yağ ve ölü hücreleri temizler ve cildi sıkılaştırır.

-Sıkılaştırıcı özelliği ile cildi sivilce, akne ve siyah noktaları temizler.

-Yumurta akı cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yumurta maskesi ile cildi kaldırabilir, yanak ve gözlerde sarkmaların önüne geçebilirsiniz

-Cildin özellikle gözaltı şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur.

-Yanaklardaki ve dudaklardaki tüyleri alır.

-Gözeneklerin küçülmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

-İçeriğindeki kolajen sayesinde iltihapların ve ince kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

Yumurta Maskesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

-1 adet yumurta beyazı

-1 çay kaşığı limon

-1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bir kasede yumurta akı, limon ve balı çırpın. Göz çevresi hariç tüm yüze uygulayın. Ayrıca dekolte bölgesine de uygulayabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika bekletin ve cildi bol su ile durulayın.

Maskeyi yapmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun. Maskeden sonra cildi hassas bir nemlendirici kremle nemlendirin. Yumurta maskesini haftada birkaç kez uygulayarak maskenin ciltte daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ