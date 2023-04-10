Tazelik kontrolü: Yumurtaların taze olup olmadığını kontrol etmek için üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edin. Yumurtaların ideal tüketim süresi üretim tarihinden itibaren yaklaşık 4 haftadır.

Ambalaj ve etiket: Yumurta alırken ambalajın sağlam ve etiketin okunabilir olmasına dikkat edin. Etikette yumurta numarası, üretici bilgileri, üretim ve son kullanma tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.

Yumurta kabuğu: Yumurta kabuğunun sağlam ve temiz olmasına dikkat edin. Çatlak veya kirli yumurtalar mikroorganizma bulaşması ve sağlık riskleri açısından riskli olabilir.

Yumurta boyutu ve ağırlığı: Yumurtalar genellikle küçük, orta, büyük ve ekstra büyük olarak sınıflandırılır. Boyut ve ağırlık tercihinize göre seçim yapabilirsiniz.

Beslenme şekli: Yumurta alırken, tavukların beslenme şeklini gösteren etiketlere dikkat edin. Organik, serbest dolaşan, kümeste yetiştirilen veya kafes içinde yetiştirilen gibi farklı beslenme şekilleri bulunmaktadır. İdeal olarak, serbest dolaşan veya organik tavukların yumurtalarını tercih etmek daha sağlıklı bir seçimdir.