Yükselen Koç: Enerjik, cesur ve girişimci bir kişiliğe sahip olan Yükselen Koçlar, liderlik vasıflarıyla öne çıkarlar. İlk izlenim olarak kararlı ve güçlü bir duruş sergilerler.

Yükselen Boğa: Yükselen Boğa kişileri, güvenilir, sabırlı ve sadık bir yapıya sahiptir. İlk izlenimde sakin ve toprak elementine bağlı oldukları hissedilir. Palu Ailesi ve Damatlarının Yargılandığı Dava 6 Haziran'a Ertelendi

Yükselen İkizler: İletişim yetenekleri yüksek olan Yükselen İkizler, zekâları ve meraklı yapılarıyla dikkat çeker. İlk izlenimde sosyal ve esprili oldukları anlaşılır.

Yükselen Yengeç: Duygusal ve hassas Yükselen Yengeçler, aile ve ev yaşantısına büyük önem verirler. İlk izlenimde duyarlı ve koruyucu bir yapı sergilerler.

Yükselen Aslan: Yükselen Aslanlar, özgüvenli ve liderlik vasıfları yüksek olan bireylerdir. İlk izlenimde güçlü, karizmatik ve etkileyici oldukları görülür.

Yükselen Başak: Detaylara dikkat eden ve düzenli olan Yükselen Başaklar, pratik ve mantıklı düşünme becerileriyle öne çıkar. İlk izlenimde titiz ve planlı oldukları anlaşılır.

Yükselen Terazi: Uyumlu ve diplomasi yetenekleri güçlü olan Yükselen Terazi kişileri, adalet ve dengeye önem verirler. İlk izlenimde zarif ve kibar oldukları görülür.