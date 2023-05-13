YSK, yaklaşan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için teknik hazırlıklarını tamamladı. YSK'nın kendi mühendisleri tarafından geliştirilen Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), yurt içi ve yurt dışı, il ve ilçe bazında, temsilcilikler ve gümrük kapılarında toplanan seçim sonuçlarını eş zamanlı olarak izlenebilir hale getiriyor.

Bu bağlamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde eş zamanlı seçim sonuçlarını izlemek amacıyla gerekli hazırlıklar tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri, seçim sonuçlarını 'Kokpit' adlı ekran üzerinden takip edecekler.

'Kokpit' ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak ve eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılacak. Bu gelişme, seçim sonuçlarının şeffaflığının ve erişilebilirliğinin artırılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor