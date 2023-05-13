Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır." ifadesini kullandı.

Bu karar, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı ve seçmenlerinin verecekleri oyların nasıl değerlendirileceği konusundaki belirsizliği ortadan kaldırdı. İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması, seçim sonuçlarını belirlemede önemli bir rol oynayabilir.

Muharrem İnce, daha önce yaptığı açıklamada, "Demokrasi mücadelesi veriyorum, kazanmak için değil, demokrasi için adayım." demişti. İnce'nin bu kararının ardından, seçmenlerin verecekleri oyların nasıl değerlendirileceği konusunda bir belirsizlik oluşmuştu. YSK'nın bugünkü kararı, bu belirsizliği gidermiş oldu.

Seçimlerin demokratik bir süreç olduğunu ve her vatandaşın oyunun önemli olduğunu belirten YSK Başkanı, vatandaşları 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye ve oylarını kullanmaya çağırdı.