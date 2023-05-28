Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Ankara'da oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Yener, "Seçimler şu ana dek sorunsuz devam ediyor, Türk halkına hayırlı olsun" dedi.

Yurt dışından seçimlere yoğun ilgi olduğunu ifade eden Yener, "14 Mayıs'ta adaylar ve 24 siyasi parti vardı. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için sonuçların daha erken sonuçlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

17.00'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından YSK'nın yayın yasağıyla ilgili değerlendirme yapacağını ifade eden Yener, "Yayın yasağı daha erken kalkarsa televizyon kanallarına ve ajanslara bilgi verileceğiz" açıklamasını yaptı.