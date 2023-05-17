YSK Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada dolaşan ve Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ilgilendiren iddialara yanıt verdi. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görseller ve iddiaların YSK ile bir ilgisi bulunmadığını belirten Yener, kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyardı. Yener, sürecin şeffaf bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yener, açıklamasında seçim süreci hakkında da detaylı bilgi verdi: "Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları 7 kişilik kurul tarafından incelenmekte ve sandık tutanağı imzalanmaktadır. Tutanaklar ilgililere verilmiştir. Sandık kurullarının yaptığı işlemlere göre itiraz ve şikayet süreleri de kanunda belirtilmiştir. YSK itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır."

Yener ayrıca, yurtdışı seçmen listesine kayıtlı seçmenlerin herhangi bir yurtdışı temsilciliğinde oy kullanabileceğini, tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirdiklerini ve kesin sonuçların YSK'nın internet sitesinde paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Yenigün Haber Merkezi