Ahmet Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. Yener, Ankara İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.



Ahmet Yener'in Eserleri

-İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki

-İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları

-İş Kazası ve Meslek Hastalığı

-İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları

Ahmet Yener evli ve 3 çocuk babasıdır.

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