Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarları kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığının büyükbaş hayvanlarda çok hızlı yayılım gösteren, süt ve besi hayvanlarında verim kayıplarına, buzağılarda da ölümlere yol açabilen önemli bir viral hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz ve çevre illerde Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğun hayvan hareketleri nedeniyle hastalık vakaları görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle ikinci bir emre kadar ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.