Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Yozgat ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Yozgat Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Yozgat / Merkez / Yozgat Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|436,91
|4,36
|4,42
|Yozgat / Merkez / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|409,30
|8,35
|7,95
|Yozgat / Sorgun / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|394,52
|10,9
|13,19
|Yozgat / Merkez / Yozgat Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|370,98
|15,55
|16,28
|Yozgat / Yerköy / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|357,82
|18,55
|16,16
|Yozgat / Merkez / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|356,84
|18,79
|20,61
|Yozgat / Sorgun / Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|348,45
|20,86
|23,1
|Yozgat / Akdağmadeni / Kazım Karabekir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|341,15
|22,79
|25,4
|Yozgat / Çekerek / Osman Durmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|321,54
|28,64
|41,47
|Yozgat / Sorgun / Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|289,56
|40,44
|47,49
|Yozgat / Merkez / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|285,24
|42,31
|57,83
|Yozgat / Sarıkaya / Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|281,07
|44,16
|–
|Yozgat / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|256,88
|56,34
|74,44
|Yozgat / Merkez / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|247,70
|61,62
|53,25
|Yozgat / Sorgun / Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|246,10
|62,61
|–
|Yozgat / Sorgun / Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,13
|66,97
|–
|Yozgat / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|235,98
|69,02
|83,59
|Yozgat / Merkez / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|223,25
|77,69
|–
|Yozgat / Yerköy / Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|216,23
|82,54
|54,26
|Yozgat / Yerköy / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|188,60
|96,68
|40,29
|Yozgat / Merkez / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|187,51
|96,97
|–
|Yozgat / Akdağmadeni / Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|179,06
|98,65
|75,22
|Yozgat / Boğazlıyan / Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|174,29
|99,2
|73,88
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için sunulmuştur. Ancak, bu veriler gelecek yıllarda değişebilir ve tercih yaparken güncel duyuruları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ