Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Yozgat ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.



Yozgat Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Yozgat / Merkez / Yozgat Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 436,91 4,36 4,42 Yozgat / Merkez / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 409,30 8,35 7,95 Yozgat / Sorgun / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 394,52 10,9 13,19 Yozgat / Merkez / Yozgat Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 370,98 15,55 16,28 Yozgat / Yerköy / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 357,82 18,55 16,16

Yozgat / Merkez / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 356,84 18,79 20,61 Yozgat / Sorgun / Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 348,45 20,86 23,1 Yozgat / Akdağmadeni / Kazım Karabekir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 341,15 22,79 25,4 Yozgat / Çekerek / Osman Durmaz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 321,54 28,64 41,47 Yozgat / Sorgun / Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 289,56 40,44 47,49 Yozgat / Merkez / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 285,24 42,31 57,83 Yozgat / Sarıkaya / Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 281,07 44,16 – Yozgat / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 256,88 56,34 74,44 Yozgat / Merkez / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 247,70 61,62 53,25 Yozgat / Sorgun / Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 246,10 62,61 – Yozgat / Sorgun / Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,13 66,97 – Yozgat / Merkez / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 235,98 69,02 83,59 Yozgat / Merkez / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 223,25 77,69 – Yozgat / Yerköy / Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 216,23 82,54 54,26 Yozgat / Yerköy / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 188,60 96,68 40,29 Yozgat / Merkez / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 187,51 96,97 – Yozgat / Akdağmadeni / Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 179,06 98,65 75,22 Yozgat / Boğazlıyan / Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 174,29 99,2 73,88

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için sunulmuştur. Ancak, bu veriler gelecek yıllarda değişebilir ve tercih yaparken güncel duyuruları takip etmek önemlidir.