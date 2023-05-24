YouTube Premium Aile Paketi Kaç Kişi Kullanabilir?

Aile grubu yöneticisi, YouTube Premium veya YouTube Music Premium üyeliğini, evdeki aile üyelerinden en fazla 5 kişi ile paylaşabilir.

YouTube Premium Aile Üyesi Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube ücretli üyeliğinizle ilişkili Google Hesabında oturum açın. YouTube'daki profil resminiz ve sonra Satın alınanlar ve üyelikler'e dokunun. Ardından Üyeliğinize dokunun. "Aile paylaşımı ayarları"nın yanından Düzenle'ye dokunun. Aile üyelerini davet et'e dokunun. Daha sonra davet etmek istediğiniz kişinin e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Gönder'i seçin. Aile grubunuza birisi katıldığında e-posta bildirimi alacaksınız.

YouTube Premium Aile Üyesi Çıkarma Nasıl Yapılır?

YouTube ücretli üyeliğinizle ilişkili Google Hesabında oturum açın. YouTube'daki profil resminiz ve sonra Satın alınanlar ve üyelikler'e dokunun. Ardından Üyeliğinize dokunun. "Aile paylaşımı ayarları"nın yanından Düzenle'ye dokunun. Aile üyelerini davet et'e dokunun. Daha sonra kaldırmak istediğiniz aile üyenizin e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Gönder'i seçin. Üyeyi kaldır'a tıklayın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ