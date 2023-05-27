Youtube para kazanma şartları 2023. Acaba YouTube para kazanmak için ne gerekli? Youtube Para kazanmak için video süresi ne kadar olmalı? Shorts YouTube kısa videolardan para kazanılır mı? YouTube abone sayısı kaç olunca para kazanılır? YouTube para kazanma aktifleştirme şartları neler? Peki Youtube'dan para kazanmak için kaç izlenme gerekir?

Youtube para kazanma şartları 2023

Başlarken sahip olabileceğiniz en acil sorulardan bazıları, kaç görüntülemeye ihtiyacınız olduğu veya youtube ödemelerinin ne kadar olduğu gibi şeylerdir. Bununla birlikte, kılavuzumuz para kazanmaya başlamak için kaç YouTube görüntülemesinin gerekli olduğu hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri içerecektir. Bunun dışında, platformda 1000 görüntüleme ve daha fazlası için ne kadar bekleyebileceğinizi de göreceğiz.

Kaç görüntülemeye ihtiyacınız var?

1000 görüntüleme başına ödeme ne kadar?

YouTube size ne kadar ödüyor?

2023'te YouTube Para Kazanma Gereksinimleri

Youtube Para kazanmak için video süresi

Kaç görüntülemeye ihtiyacınız var?

İdeal olarak, videolarınızın her 1.000 görüntülenmesinden sonra kanalınızın gelir elde etmeye başladığını görmelisiniz. Ancak bu, yalnızca kanalınız YouTube İş Ortağı Programı'na kabul edildikten sonra gerçekleşir. YouTube'dan iyi bir gelir elde etmek için video başına 100.000 görüntülemeyi geçmek istiyorsunuz. Ancak bu soruya kesin bir cevap almak bu basit sayılardan daha zordur. YouTube'da kaç görüntüleme kazanacağınıza bağlı olan faktörlerden bazıları şunlardır:

Kanalınız için seçtiğiniz niş Sunumunuz ve sağladığınız değer Görüntüleyenleriniz ne kadar memnun ve Videolarınızda etkileşim ne kadar iyi?



Niş, para kazanmak için kaç YouTube görüntülemesine ihtiyacınız olduğunu belirlemede önemli bir faktördür. Örneğin, Finans ve Teknoloji hakkında videolar çeken bir kanal, komedi veya oyunlar etrafında içerik oluşturan bir kanaldan genellikle 1.000 görüntüleme başına daha fazla para kazanır. YouTube kanalları, Google Adsense tarafından para kazanılır ve en karlı nişler için daha fazla ödeme yaparlar.

Bununla birlikte, YouTube'da para kazanmanın diğer bazı yolları arasında bağlı kuruluş pazarlaması veya satış kursları ve videolarınızdaki marka bilinci oluşturma anlaşmaları yer alır ve bunların tümü, satış oyununuzun ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Bağlı kuruluş bağlantınızı kullanarak hedef kitlenizi belirli ürünleri satın almaya ikna edebilirseniz, kanalınız henüz doğrudan para kazanmamış olsa bile 1.000 görüntüleme başına önemli ölçüde daha fazla kazanmaya başlayabilirsiniz.

1000 görüntüleme başına ödeme

1000 YouTube görüntülemesi başına kazandığınız miktar büyük ölçüde değişir. Ortalama olarak, YouTube'da 1000 görüntüleme başına 1 ABD Doları ile 25 ABD Doları arasında kazanabilirsiniz. Bu yine oluşturduğunuz belirli içeriğe bağlıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Finans ve Teknoloji içerik oluşturucuları, YouTube'daki eğlence veya oyun içerik oluşturucularından 1000 görüntüleme başına daha fazla para kazanıyor. Bunun nedeni, finans ve teknolojide 'BGBG' veya Bin Başına Gelir'in daha yüksek olmasıdır, çünkü reklamverenler bu nişi diğerlerinden daha karlı bulur.

YouTube ne kadar ödüyor?

Oranlar değişken olduğu için YouTube ne kadar ödediklerini asla kamuya açıklamıyor. Zamanla artabilir veya azalabilirler. Ancak ülke ve bölgeye göre ödeme yapısı hakkında size bir fikir verebiliriz. 2023'te YouTube, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden gelen görüntülemeler için daha fazla ödeme yapıyor. Avrupa'nın diğer bölgelerinden gelen ülkeler için, Orta Doğu ve Afrika, yukarıda bahsettiğimizden daha düşük gelirler üretmektedir. Ve son olarak, Asya ve Pasifik ülkeleri YouTube'dan en az gelir elde eden ülkelerdir. Google'ın resmi Adsense hesaplayıcısını kullanarak daha iyi bir fikir edinebilirsiniz.

2023'te YouTube Para Kazanma Gereksinimleri

2023'te kanalınız YouTube İş Ortağı Programı'na iki şekilde kabul edilebilir:

1000 abone ve 4000 saat herkese açık izlenme süresi (son 365 gün içinde) veya

1000 abone ve herkese açık 10 milyon Shorts görüntülemesi (son 90 gün içinde).

YouTube, Şubat 2023'te ikinci bir para kazanma yöntemini kullanıma sundu. Politikaları her an değişebilir ve bu gerçekleştiğinde bu bölümü doğru bilgilerle güncelleyeceğiz.

Youtube Para kazanmak için video süresi

Bir video 10000 izlenme aldıysa 1000 izlenmeden ortalama 10 ile 60 TL arası kazanç elde edebilir. Kanalın popülaritesine göre değişiklik gösterebilir. Bu hesaba göre kullanıcılar 100.000 görüntüleme için 1000 TL, 1.000.000 görüntüleme için 10.000 TL kazanabilmektedir.

Business Insider, sizin için gerçek kullanıcılarla röportaj yaptı. 1 milyon izlenmeye sahip videolara sahip YouTuber'larla yapılan araştırmalar sonucunda belli bir fikir vermesi için belli rakamlar elde etmişler. Aylık kazanç, içerik türüne ve izleyici kitlesine bağlı olarak yaklaşık üç bin 400 ile 40 bin dolar arasında değişti.

Yotube Shorts programına da göz atalım: Shorts videonuzun görüntüleme sayısı 1 milyon olduğu için size İçerik Üretici Havuzu'ndaki toplam gelirin %1'i veya 900 ABD doları ayrılır. İçerik Üretici Havuzu'ndan size ayrılan gelir miktarı, müzik parçası kullanıp kullanmamanıza göre değişmez. Ardından, size ayrılan miktara %45 oranında gelir paylaşımı uygulanır.