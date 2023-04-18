Karalım, unutamadığımız, hafızamızın bir yerinde kalmış eski anıların, içimizde bıraktığı farklı duyguları anlatıyor.

Sözü ve müziği Erbey’e ait Karalım sonrası youtube kanalında haftada bir defa sevdiği şarkıları farklı bir bakış açısıyla yeniden coverlayacak. Erbey Müslüm Gürses'ten Bergen'e, Tarkan'dan Sezen Aksu'ya kadar bir sürü farklı müzik türlerinden örnekleri Haziran ayında yayınlamayı planladığı yeni şarkıya kadar devam edecek. Youtube kanalına Erbey ilk olarak İrem Derici'nin son dönemin hitlerinden Yaz Gülü şarkısıyla start verecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ