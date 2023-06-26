Dünyanın en büyük video izleme platformu Youtube Justin Bieber, Camila Cabello, Linkin Park gibi yıldızlara after party düzenliyordu. Starlar canlı yayın açarak, orada hem yeni çıkardıkları single’ın partisini yapıyor hem de hayranlarıyla bire bir sohbet ediyorlar. Şu ana kadar hiçbir türk yıldıza bu imkanı tanımayan Youtube, ilk kez Ayda’nın ‘Ara’ parçası için bu partiyi düzenleyeceğini duyurdu. Böylelikle türk yıldızlarında önü açılmış oldu.

30 Haziran Cuma günü saat 16:00 da Youtube’dan canlı yayınlanacak olan parti için Ayda: ‘İnanılmaz mutluyum. Bir Türk olarak gerçekten göğsüm kabarıyor. Benden önce Justin Bieber, Linkin Park gibi yıldızların yapmış olması beni daha da motive ediyor’ diye konuştu. Two Way etiketiyle geçtiğimiz günlerde tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının sözü ve müziği Sheyh Ree’ye ait. Beykoz’da bulunan lüks bir villada 3 günde çekilen klipte ki dans sahneleri de oldukça konuşulacağa benziyor…