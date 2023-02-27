Haşimato kadınlarda daha sık görülse de her yaştaki kadın ve erkeklerde ortaya çıkabilir.

Haşimato Hastalığı Belirtileri Nelerdir ?

Kansızlık,yorgunluk,depresyon,saç dökülmesi,çok üşüme,adet düzensizliği,nedensiz kilo alımı,soğuğa karşı dayanıksızlık,dilde büyüme,tırnak kırılması,unutkanlık,kuru cilt,ciltte kalınlaşma gibi...

Son zamanlara düşük doz lazer terapisi (LLLT = Low Level Laser Therapy) haşimato hastalığı tedavisinde umut verici sonuçlar göstermektedir.

Bu tedavinin etki mekanizması tiroit dokusunun kanlanmasını fazlalaştırıp kronik enflamasyonunun (yangı) azalmasını sağlayarak hücrelerin hasar görmesini aza indirip hormon üretim kapasitesini fazlalaştırmaktadır.

Yalnız bu tedavi,tiroit kanseri olanlara, radyo aktif iyot tedavisi geçirmiş olanlara ve tiroit dokusu ameliyatla alınmış kişilere uygulanamaz.

Op. Dr. Salim Balin ,''LLLT tedavisi;Yan etkisi olmayan,uygulanması kolay ve kısa süren işlem süresi ile konforlu bir uygulanamadır.Bu yöntem sayesinde hastaların yoğun yaşamış olduğu şikâyetler geriler ve bazı şikayetlerinde geçtiği gözlenmektedir. Yine bu zaman zarfında tiroit ilacına olan ihtiyacın ya azaldığı veya tamamen ortadan kalktığını görülür. Hasimato hastalığı olan hastalarda Lazer tedavisi ile birlikte kişiye uygun olan beslenme programı, takipli olduğu doktor tarafından yapılacak olan mikro besin desteği ile birlikte stresi kontrol edebilen ve uyku düzenlerini sağlayan hastalarda daha da etkili olduğunu söyleyebiliriz.''dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi