Malzemeler:
Hamur için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket instant maya (11 gram)
- 5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım su bardağı sıvı yağ
İç harcı için:
- 300 gram beyaz peynir
- Yarım demet ince doğranmış maydanoz
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Hamur için ılık süt, ılık su, toz şeker ve instant mayayı bir kaba alın, karıştırın.
- Un, tuz ve sıvı yağı da ekleyip yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
- Hamurun üzerini örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
- İç harcı için beyaz peynir, ince doğranmış maydanoz ve pul biberi karıştırarak hazırlayın.
- Mayalanan hamuru tezgaha alarak, un serperek açın ve kare şeklinde parçalara kesin.
- Kare hamur parçalarının üzerine iç harcı koyun ve hamurları üçgen şeklinde kapatın.
- Hazırladığınız dızmanaları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
- Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak dızmanaları servis yapın.
Afiyet olsun!
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