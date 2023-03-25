Malzemeler:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı Maraş pekmezi
- 1 çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu (10 gram)
- 1 paket vanilin (5 gram)
Yapılışı:
- Öncelikle un, irmik, kabartma tozu ve vanilini karıştırarak bir kaba alın.
- Sıvı yağ, yoğurt ve sütü ekleyin, iyice yoğurun.
- Yoğurulan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
- Yuvarladığınız hamur parçalarını önce şeker, sonra ceviz içine batırarak üzerlerini kaplayın.
- Şeker ve cevizle kaplı hamur parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak çöreklerin üzerine Maraş pekmezi gezdirerek dökün.
- Maraş çöreklerini oda sıcaklığında soğutarak servis yapın.
Afiyet olsun!
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