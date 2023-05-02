2023 Yılının merakla beklenen filmlerinden olan “Nürnberg” filmi 3 Mayıs tarihinde Beyoğlu “Atlas 1948”de özel gösterimle sunuluyor. Aşk, adalet ve savaş suçları arasında romantik bir gerilim filmi olan “Nürnberg”, dünyanın ilk savaş suçları davasını gündeme getiriyor. Film gösterimi öncesinde açılacak olan fotoğraf sergisi ve hemen ardından yapılacak selamlama konuşmaları sonrasında izlenecek olan Filmde usta Rus yönetmen Nikolai Lebedev’in imzası bulunuyor. Filmin oyuncuları arasında, Sergey Kempo, Lyubov Aksyonova, Evgeniy Mironov ve Sergei Bezrukov gibi oyuncular var.

Film, 1945 yılında Nürnberg’te geçer. O yıl çalışmaya başlayan Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. “Yüzyılın davası” olarak bilinen mahkemeyi gözlemek için dünyanın pek çok yerinden insanlar gelir. Başta gazeteciler, avukatlar, tercümanlar ve davacılar yanı sıra şahitler de akın eder Nürnberg’e. Şehre gelenler arasında Pavel Volgin adlı genç de vardır. Mahkemede çalışmak için gelmiştir. Çok gençtir ancak savaşı görmüş, yaşamış bir kişidir. Volgin’in madalyaları da vardır. Birkaç yabancı dil bilmektedir. Pavel Volgin’in 1945 yılında Nürnberg’teki görevi, Albay Migaçev başkanlığındaki Sovyet heyetine tercümanlık yapmaktır. Tesadüfler onu, Nürnberg sokaklarında Rus kızı Lena’yla karşılaştırır.