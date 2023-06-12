Bakırköy sakinlerinin isyanı bitmiyor. Sosyal medyada ilçe ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar yerel yöneticilerin kentin sorunlarına karşı duyarsız kalmak suçluyor. Birde ilçenin giderek yoğunlaşan nüfusu demografik yapının hızla değişmesi de eski Bakırköylülerin tepkisini çekiyor. Bir ilçe sakini sosyal medya paylaşımında “Mahallemiz ve Bakırköy öldü. Allah rahmet eylesin. Her sabah aynı yoldan geçiyorum. Parkönü Caddesi zaten iki sıralı otopark gibi. Bu sabah bir de eski karakol arkasındaki geçidin tam kapısında biri park etmiş. Zaten kaldırım yüksek zor çıkıyoruz. Bir de orada park etmiş arabalar işin tuzu biberi oluyor. “şikâyetinde bulunuyor..

Park eden araçların arasından zor bela geçebildiğini söyleyen yurttaş “El mecbur geçtim. Bu sefer de börekçi önündeki yaya geçidinin tam üzerinde her günkü gibi parkedenler vardı. O arada esnafın biri "vay kapımım önüne araba nasıl bırakırsın" diye mahallemizin eskilerinden birini asarım keserim tehdit ediyordu. Adam az duracağım dese de neredeyse dayak yiyecekti.

Ara sokakta ise biri arabayı o kadar hızlı kullanıyordu ki peşinden kurşun atsan yetişmez tabiri tam ona göre idi.

Doğma büyüme mahalleli olarak son 25-30 yıldır gelenler yüzünden iyice raydan çıkıldı. Yönetimin hiçbir kademesi ilgilenmiyor. Şikayet de faydasız” diye dert yandı.