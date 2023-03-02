Bugüne kadar birçok karma sergide eserleriyle yer alan Esra Soydan’ın “Yolda” adlı ilk solo sergisine “Artopol Art Gallery” ev sahipliği yapıyor.

Artopol Art Gallery, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimine destek için oluşturduğu ‘SANATLA YARDIMLAŞMA’ projesi kapsamında, “Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği” ile Esra Soydan’ın “Yolda” adlı solo sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 42 Maslak’ta yer alan Artopol Galeri’de 15 - 29 Mart 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Esra Soydan; 2007 yılından itibaren hazırladığı resimlerin seçkilerinden oluşacak bu ilk solo sergisini, manevi yolculuğu ile sanat yolculuğunun buluştuğu anları keşfetmek olarak tanımlıyor. Yolda sergisinin çıkış noktasını da ayrıca “soyut olanı, somut olanın içinde bulmak, görünenin ardındaki görünmeyeni düşündürmek” olarak belirtiyor. Soydan sanat çalışmalarında, yağlı boyanın adeta tuval üzerindeki serüveni ile boyanın yolda karşılaştığı hayatı betimliyor.

1965 İstanbul doğumlu Esra Soydan, eğitim hayatında, Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan devam etti. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 2009 yılından itibaren “Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği” Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına düzenlenen sergi sanatseverlerle buluşmak üzere 15 - 29 Mart tarihleri saat 10.00 - 20.00 arasında 42 Maslak’da yer alan Artopol Art Gallery de ziyarete açık olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi