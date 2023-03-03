Tüm yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçmesine ilişkin uygulama, tüzük amaçlarımızın başında gelen çağdaş toplum hedefinin çağdaş eğiti ile desteklenebilmesine önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu hukuksuz karar, başta yükseköğretim kurumları olmak üzere çok sayıda öğrenciye eğitim desteği veren derneğimizi de doğrudan ilgilendirmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenmesi yetkisi kanunda açıkça YÖK’e verilmediğinden; akademik özerklik ilkesi gereği, her yükseköğretim kurumunun kendi organlarınca değerlendirmesi ve karara bağlaması gereken bir konuda, yetki aşımı sonucunda yapılan işlem yetki yönünden hukuka aykırıdır.

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