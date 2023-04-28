BONEY M’i hatırlar mısınız?

Yo hayır! Gençlere değil;

Dinozorlara

Yani MORUKLARA soruyorum…

Ben gibi yaşını başını almış

Moruklara…

1970 ve 80’lerin bir müzik grubu…

O yıllar bendenizin gençliği…

Video kliplerini (kimbilir kaçıncı kez)

Seyrediyorum da…

Ne derece canlı,

Ne derece hareketli,

Ne kadar yaşam dolular…

Adeta YAŞAM ATEŞİ fışkırıyor.

BONEY M’in üyelerinin (zannederim)

Bir kısmı da hayatta bile değil…

Ama yine de bu yaşımda dahi

Ruhuma CANLILIK üflüyorlar…

Yaşlandık…

Evet yaşlandım…

Ve görüyorum ki

O yaşam ateşi

Sadece gençken değil,

Her yaşta yanabiliyor,

Hem de gürül gürül…

Alev alev…

Tüm mesele,

O canlılık frekansında olabilmek

Ve orada kalabilmek…

O nağmeleri tekrar dinlerken,

Şimdi çok daha iyi anlıyorum ki

YAŞLANAN et vücutlarımızdır;

ZİHNİMİZ yani düşünce yapımız ise

Yaşlanmıyor,

Sadece OLGUNLAŞIYOR… O kadar…

Adeta ÖLÜMSÜZMÜŞÜZ gibi…

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