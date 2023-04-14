Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 1YÖKDİL SONUÇLARI 2023; YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak ÖSYM sonuç sorgulama ekranı Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladıkları sınavlardan biri olan YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarih konusunda aramalarını hızlandırdı. ÖSYM'den konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

İşte YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YÖKDİL/1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 14 Nisan Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sonuç duyurusunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek sorgulama işlemlerini yapabilecek.

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