Madonna'nın ailesi, 5 gün önce enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini ve sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aile, "Madonna hala kendini genç ve yenilmez sanıyor, ancak gerçek böyle değil. Son birkaç gün boyunca onu kaybedeceğimize inandığımız zorlu bir süreç yaşadık" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Madonna 24 Haziran Cumartesi Günü Yoğun Bakıma Alındı

Şarkıcının tedavisine devam edildiği bir normal odaya alındığı belirtildi. Madonna'nın 26 yaşındaki en büyük kızı Lourdes Leon, annesini bu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Ailesi, Madonna'nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, şarkıcının 24 Haziran Cumartesi günü hastaneye kaldırıldığını ve durumunun çok ciddi olduğu için gizli tutmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Dünya Turnesine Ara Verdi

Madonna'nın ailesi, sanatçının mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının önünde tutmasından endişe duyduklarını ifade etti. Aile, "Madonna hala kendini genç ve yenilmez sanıyor, ancak gerçek böyle değil. Son birkaç gün boyunca onu kaybedeceğimize inandığımız zorlu bir süreç yaşadık. Madonna'nın ünü ve kariyeri, ölüm dâhil her şeyin önüne geçebileceğinden korkuyoruz" şeklinde konuştu. Madonna'nın menajeri Guy Oseary ise yaptığı açıklamada, sanatçının dünya turnesinin 15 Temmuz'da başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan kısmının, sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan gösteriler dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planladıktan sonra sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.