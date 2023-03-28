Yoga yaparken doğru nefes alıp verme teknikleri, hareketlerinizi ve zihinsel durumunuzu desteklemeye yardımcı olur. İşte yoga sırasında uygulamanız gereken temel nefes teknikleri:

Diyafram nefesi: Diyafram nefesi, yoga nefes alıp verme pratiğinin temelini oluşturur. Nefesi derinleştirerek ve diyaframı kullanarak, ciğerlerin daha fazla oksijen almasına ve daha etkili bir şekilde karbondioksit atılmasına yardımcı olur. Diyafram nefesi alırken, göğsün yerine karnın şişmesine ve çökmelerine dikkat edin.

Burun nefesi: Yoga sırasında, genellikle nefes alıp vermeyi burun yoluyla yapmanız önerilir. Burun nefesi, hava akışını doğal olarak filtreler, nemlendirir ve ısıtır, böylece ciğerler için daha sağlıklıdır. Ayrıca, burun nefesi zihni sakinleştirir ve meditatif bir duruma geçişi kolaylaştırır.

Ujjayi nefesi: Ujjayi nefesi, yoga ve özellikle Vinyasa ve Ashtanga yoga pratiğinde sıklıkla kullanılır. Bu nefes tekniği, hafif bir hırıltı sesi çıkararak, burun deliklerinden nefes alıp verirken hava akışına hafif bir direnç uygular. Ujjayi nefesi, zihni odaklar, ısıyı artırır ve daha derin ve dengeli bir nefes almayı destekler.

Nefesi hareketlerle eşleştirme: Yoga sırasında nefesi ve hareketleri eşleştirmek, daha akıcı ve etkili bir uygulama sağlar. Genellikle, pozlara girerken nefes alır ve pozlardan çıkarken nefes verirsiniz. Bu, hareketlerinizi ve nefesinizi uyumlu hale getirir ve zihni ve bedeni birleştirir.