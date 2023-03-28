Yoga, eski Hindistan kökenli bir disiplindir ve temel felsefeleri ve kavramları Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi farklı inanç ve felsefe sistemlerinden etkilenmiştir. Yoga felsefesinde kullanılan temel kavramlar şunlardır:

Yoga Sutraları: Klasik yoga felsefesinin temel metni olan Yoga Sutraları, Patanjali tarafından yazılmıştır ve yoga pratiği ve felsefesi hakkında bilgi verir.

Yama ve Niyama: Yoga Sutraları'nda bahsedilen beş Yama (ahlaki önlemler) ve beş Niyama (öz-disiplin uygulamaları), yogada etik ve disiplinli bir yaşam sürme prensiplerini temsil eder.

Asana: Yoga pozlarına verilen isimdir. Asanalar, bedeni güçlendirmeye, esnetmeye ve dengelemeye yönelik fiziksel hareketlerdir.

Pranayama: Nefes kontrolü teknikleridir. Pranayama, yaşam enerjisi (prana) akışını düzenlemeye ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur.

Pratyahara: Duyuların içe çekilmesidir. Pratyahara, zihni dış uyaranlardan uzaklaştırarak meditasyon için hazırlanmayı amaçlar.

Dharana: Konsantrasyon tekniğidir. Dharana, zihnin tek bir noktaya veya nesneye odaklanmasını sağlamaya çalışır.

Dhyana: Meditasyondur. Dhyana, zihnin sakin ve durgun hale getirilerek, sürekli bir bilinç akışı deneyimi yaşanmasını amaçlar.

Samadhi: Aydınlanma veya kavuşma durumudur. Samadhi, yoga pratiğinin nihai amacıdır ve zihin, beden ve ruh arasında tam bir uyum ve bütünlük sağlanmasıyla ulaşılır.

Chakralar: Yoga felsefesinde, bedenin enerji merkezlerine chakra denir. Yedi ana chakra, omurga boyunca yer alır ve yaşam enerjisi (prana) akışını düzenler.

Kundalini: Yoga felsefesinde, omurga tabanında uyuyan bir enerji olarak kabul edilir. Kundalini'nin uyandırılması ve chakralar boyunca yukarı çıkması, ruhani gelişim ve aydınlanma hedeflenir.