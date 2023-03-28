Yoga'nın kökleri, eski Hindistan'a ve Hint kültürüne dayanmaktadır. Yoga, yaklaşık olarak M.Ö. 3000 ila 5000 yılları arasında oluşmaya başlamıştır, ancak bu tarihleme kesin değildir. Yoga, Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi farklı inanç ve felsefe sistemlerinin bir parçası olarak gelişmiştir.

Yoga, tarihsel olarak dört ana döneme ayrılabilir:

Ön-Klasik Yoga: Yoga'nın en eski dönemi olup, Vedalar ve Upanişadlar gibi dini metinlerde yoga ile ilgili ilk referanslara rastlanır. Klasik Yoga: M.Ö. 2. yüzyılda Patanjali'nin Yoga Sutraları'nın yazılmasıyla başlamıştır. Bu dönemde, yoga felsefesi ve uygulamaları daha sistematik hale getirilmiştir. Ortaçağ Yoga: 500 ila 1500 yılları arasında gerçekleşen bu dönemde, yoga daha mistik ve deneysel bir yönelim kazanmıştır. Tantra ve Hatha yoga gibi yeni yoga formları ortaya çıkmıştır. Modern Yoga: 19. ve 20. yüzyıllarda, yoga Batı dünyasında popülerlik kazanmaya başlamış ve farklı yoga stilleri ve uygulamaları geliştirilmiştir.

Yoga'nın kökleri bu dönemler boyunca büyük ölçüde gelişmiş ve dönüşmüş olsa da, temel amaçlar ve felsefeler benzer kalmıştır: zihin, beden ve ruh arasındaki dengeyi sağlamak ve daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmak için çalışmak.