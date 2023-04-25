2023 YKS’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Bu yıl üniversite sınavına girecek aday sayısı belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

YKS OTURUMLARI VE SINAV SÜRELERİ 2023!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminden sonra sınav süreleri de belli oldu. İşte 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS oturum süreleri;

2023-TYT: 17 Haziran 2023 Cumartesi, 165 dakika

2023-AYT: 18 Haziran 2023 Pazar, 180 dakika

2023-YDT: 18 Haziran 2023 Pazar, 120 dakika olacak.

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