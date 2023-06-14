YKS sınavına nerede gireceğim 2023? 2023 YKS giriş belgesi nasıl alınır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı giderek artıyor. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 2023 YKS sınavının başlangıç ve bitiş saatleri ile sınav süresi belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin önemli bilgiler açıklandı. İşte 17-18 Haziran YKS sınavı hakkında detaylar...

YKS Sınavı Ne Zaman Gerçekleşiyor?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sınavı, ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Bu yılın sınavları, ilk oturum 17 Haziran'da ve ikinci oturum 18 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS Sınavının Başlama ve Bitiş Saatleri Neler?

YKS sınavının hem sabah hem de öğleden sonra olmak üzere iki oturumu var. Sabah oturumları saat 10.00'de, öğleden sonraki oturumlar ise saat 15.30'da başlayacak. Ancak adayların dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta, sınavın başladıktan sonra sınav binalarına alınmayacak olmalarıdır.

YKS Sınavının Süresi Ne Kadar?

YKS sınavının oturumları farklı sürelerde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Bu oturumun bitiş saati 13.00'tir.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Bu oturumun bitiş saati 13.15'tir.

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı günün öğleden sonraki oturumu olarak saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Bu oturumun bitiş saati 17.45'tir.

YKS Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınacak?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.