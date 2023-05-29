Seçimlerde, 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu görevlileri aktif olarak yer aldı. Ancak, seçim günü görev yapan sandık görevlilerinin ücretleri henüz hesaplarına yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz ödeme tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ İLK TUR VE İKİNCİ TUR FARKLI MI OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimlerde görev alanlara aynı ücretlerin yatırılması bekleniyor. Siyasi parti müşahitleri ise gönüllü olarak görev aldıklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.14 Mayıs ve 28 Mayıs günü Türkiye2de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BANKAYA MI YATACAK?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ