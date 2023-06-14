YKS saat kaçta başlıyor? TYT kaç soru, kaç dakika sürecek? Üniversite hayalleri kuran adaylar için geri sayım başladı! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi yaklaşırken, adaylar ve velilerin heyecanı dorukta. YKS, bu yıl üç oturumda gerçekleştirilecek ve her oturumun kendi özel kuralları ve zamanlamaları olacak. Peki, YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? TYT'de kaç soru sorulacak ve sınav ne kadar sürecek? İşte tüm bu soruların yanıtları ve adayların son giriş saatleri hakkında önemli d

YKS 2023 Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. İkinci oturum olan AYT ise 18 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te son bulacak. Üçüncü ve son oturum YDT de 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te bitiş düdüğü çalacak.

TYT Kaç Soru ve Kaç Dakika Sürecek?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) 120 sorudan oluşacak. Adaylara bu soruları çözebilmeleri için toplamda 165 dakika (2 saat 45 dakika) süre tanınacak. TYT; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşacak.

YKS Son Giriş Saati Ne Zaman?

YKS'ye katılacak adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, saat 10.00'dan sonra gelen adayların sınav salonuna alınmayacağına dikkat çekiliyor. Adayların yoğunluğun oluşmaması için sınava girecekleri binaya 1 saat önce gelmeleri öneriliyor.

Sınavda Neler Yasak, Neler Yapılması Gerekiyor?

ÖSYM, sınavın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için adayların bazı kurallara uymasını istiyor. Buna göre adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri gerekiyor. Adayların sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları belirtiliyor