Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda yer alan adaylar, gül bülbül sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, YKS'de gül bülbül sorusuyla karşılaşıldığı belirtiliyor. Sorunun doğru yanıtı merak edenler ise arama motorlarını kullanarak "YKS TYT'de çıkan gül bülbül sorusunun cevabı nedir?" şeklinde araştırma yapıyor. İşte, YKS'de gül bülbül sorusu hakkında yapılan komik yorumlar ve detaylar...

YKS GÜL BÜLBÜL SORUSU CEVABI

Gül Bülbül Sorusunun doğru cevabı, "Leyla ile Mecnun" olarak açıklanmıştır. Bu tasavvufi hikaye, gül ve bülbül imgesini kullanarak aşkın sembolik anlatımını sunar. Bülbül, güldeki aşkıyla coşar, içli içli şarkılar söyler ve hatta bu aşk uğruna ölümü göze alır. Leyla ile Mecnun da bu hikayede yer alan bir aşk öyküsüdür. Mecnun, Leyla'ya olan aşkı nedeniyle çöllere düşer, akıl sağlığını kaybeder ve nihayetinde bu aşk uğruna hayatını kaybeder.

YKS GÜL BÜLBÜL SORUSU SOSYAL MEDYAYI YIKTI GEÇTİ

Bu yılki 2023 YKS sınavında Türkçe soruları öne çıktı ve özellikle paragrafların uzunluğu ve şıkların benzerliği tartışma konusu oldu. Gül bülbül sorularının şıklarındaki benzerlik ise şu şekilde paylaşıldı:

Gül bülbül sorularında şıkların benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Türkçe sorularıyla ilgili yapılan paylaşımlarda gül bülbül sorularının şıkları arasındaki benzerlik konuşuldu.

YKS 2023'de öne çıkan Türkçe sorularında, gül bülbül sorularının şıklarının birbirine benzemesi dikkat çekti.