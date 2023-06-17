Binlerce öğrenci 17 Haziran Cumartesi günü TYT sınavına girdi. Sınavın sona ermesiyle birlikte öğrenciler kafa karıştıran soruların cevaplarını aramaya başladı. En çok aranan sorulardan biri de Eyfel Kulesi oldu. Peki YKS Eyfel Kulesi sorusunun cevabı nedir? 2023 TYT Eyfel sorusunun çözümü nasıl?

EYFEL KULESİ SORUSUNUN CEVABI NEDIR?

YKS 2023 sınavında çıkan soru için araştırmalar hızlandı. Sorunun cevabı netleştiğinde anlık olarak haberimizde olacak.

EYFEL KULESİ İÇİN BAZI YORUMLAR

"Bundan sonra Eyfel Kulesi ile kişisel sorunlarım olacak. "

"Eyfel Kulesi'nden ne istediniz?"

"Eyfel Kulesi aklımı başımdan aldı, bu nasıl bir soru?"

"Ne Eyfel Kulesi #yks2023"

"Eyfel Kulesi sorusu öyle bir soruydu ki 5 kere cevap değiştirdim, kağıda ayrı kodladım, optiğe ayrı kodladım, cevap anahtarına bakmak istesem neyi işaretlediğimi unuttum"