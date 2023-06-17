Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan TYT'de toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Peki YKS 2023 Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı ÖSYM PDF! 2023 YKS Zor muydu kolay mıydı?

TYT TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLERDE İPTAL EDİLEN SORULAR OLDU MU?

İlk oturumdaki Temel Yeterlilik Testi'nde adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. Sınavda çelişkili cevaplar nedeniyle özellikle sözel grup sorularında zorlandıklarını söyleyen adaylar, 'Mona Rosa, maskeli depresyon, ıhlamur çiçek açtığında, masadaki kahve fincanı, Eyfel Kulesi' ile ilgili bazı Türkçe sorularının iptal edilebileceğine dikkat çekti. Ancak ÖSYM henüz soruların iptaline ilişkin bir açıklama yapmadı.

SYM YKS 2023 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), düzenlediği sınavlara ilişkin soru ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün, sınavdan birkaç saat sonra erişime açmaktadır.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda TYT sorularının Cumartesi günü sınavdan birkaç saat sonra, AYT ve YDT sorularının ise Pazar günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

YKS Eyfel sorusu dikkat çekti! 2023 YKS TYT'de çıkan Eyfel sorusunun cevabı ne?

TYT'DE ÇIKAN EYFEL SORUSUNUN CEVABI NE?

Eyfel sorusu ve cevabına dair bilgi gelince haberimize eklenecektir.

YKS EYFEL SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

"Eyfel kulesiyle bundan böyle şahsi problemlerim olacak. "

"Eyfel kulesinden ne istediniz"

"Eyfel kulesi aklımı başımdan aldı o nasıl sorudur"

"Ne Eyfel kulesiymiş #yks2023"

"Eyfel kulesi sorusu öyle bir soruydu ki 5 kere cevap degistirdim,kâğıda ayrı optige ayrı kodladim, cevap anahtarına bakayım desem neyi isaretledigimi unuttum"