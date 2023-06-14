YKS 2023 ne zaman? ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her sene olduğu gibi bu sene de üniversiteye girişte belirleyici olacak. Adaylar ve aileleri, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı 2023 sınav takvimi, adayların hayatlarını şekillendirecek bu önemli sürecin yol haritasını belirliyor. Peki, 2023 YKS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte adayların merakla beklediği YKS tarihleri ve detayları...

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan takvime göre, YKS başvuruları 1 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve 15 Mart 2023 tarihinde sona erecek. YKS'ye başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

YKS (TYT-AYT-YDT) SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınavına başvuru yapacak adayların ÖSYM'nin belirlediği sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. 2023 yılı YKS sınav ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği sınav ücreti, ilan edildikten sonra adaylar tarafından belirtilen bankalardan birine yatırılabilir.

YKS (TYT-AYT-YDT) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS'ye başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Adaylar, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru formunu doldurabilirler. Form doldurulduktan sonra, sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra, başvuru işlemi tamamlanmış olur.