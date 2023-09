Tahmini Okuma Süresi: dakika

Malzeme Mühendisi Erhan Mataracı, Şanlıurfa'da dere yatağına verilen imar iznini değerlendirdi. “Ülkemizde yapılaşma maalesef uygun planlamalar doğrultusunda yapılmıyor." diyen Mataracı yetkililere seslendi. Mataracı, "Ranta göre imar olmaz, dere yataklarına ev yapılamaz!" dedi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan dere yatağına imar izni verildi. Mart ayında 16 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine vurgu yapan Malzeme Mühendisi Erhan Mataracı, imar izninin dere yataklarına verilmemesinin önemini vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklama ile dere yatağına verilen imar iznini eleştiren Mataracı, şu ifadeleri kullandı:

“ŞEHİRLERİN ALTYAPISI ÇOK ÖNEMLİ, TİTİZLİKLE DÜŞÜNÜLMELİ”

“Milyonlarca insanın yaşadığı bir bölgede, yağmurun etkisini hesaba katmadan sık sık sel felaketleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu felaketler sadece insanları evlerine hapseder ve binalara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda can kayıplarına neden olur. Özellikle Mart ayında Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehirlerin altyapısı da büyük bir önem taşıyor ve bu konuda titizlikle düşünülmesi gerekiyor. Altyapı planlarının ne kadar iyi hazırlandığı, inşaatların gerekli standartlara uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı ve denetimlerin ne kadar etkili olduğu detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

“CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR”

İnsan hayatını etkileyen her alanda gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Üzgünüm ki ülkemizde yapılaşma sık sık doğru planlamaları yansıtmıyor. Çoğu zaman rant odaklı veya sadece modaya uygun olarak yapılar inşa ediliyor. Dere yataklarına evler inşa edilmesi sadece bir örnektir. Ülkemiz, farklı coğrafi koşullara sahip birçok bölgeye ev sahipliği yapmaktadır ve bu nedenle her bölge için farklı kurallar ve standartlar belirlenmelidir. Maalesef, genel kurallar her yerde aynı şekilde uygulanıyor ve bu ciddi sorunlara yol açıyor.

“RANTA GÖRE İMAR OLMAZ, DERE YATAKLARINA EV YAPILMAZ”

Sonuç olarak, sel felaketleri gibi doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmalıyız ve şehirlerimizin altyapısını daha güvenli hale getirmek için gerekli adımları atmalıyız. Ayrıca, yapılaşma konusunda daha iyi planlamalar yaparak her bölgenin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeliyiz. Ranta göre imar olmaz, dere yataklarına ev yapılmaz!”