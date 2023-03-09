Akrasaylı bir babanın ve Girit göçmeni bir annenin oğlu olan Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Nadide Özdil, babası ise Veli Özdil’dir. Toplamda iki kardeş olan Yılmaz Özdil’in, Yıldırım Özdil adında bir abisi vardır. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir’de geçirmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. Ardından ise Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında henüz üçüncü sınıftayken Üniversitenin hentbol takımında oynamıştır.

Gazetecilik mesleğine 1982 yılında “Yeni Asır” gazetesinde muhabirlik yaparak başlamıştır. Daha sonrasında ise “Yeni Asır” gazetesinde yayın yönetmeni olmuştur.

1994 yılında “Milliyet” gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü olmuştur. 1995 yılında “Sabah” gazetesine Yazı İşleri Müdürü olarak geçiş yapmıştır.

Yılmaz Özdil’in Kitapları:

2011 – İsim, Şehir, Hayvan

2012 – İsim, Şehir, Bitki

2013 – Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda

2014 – 2014 — İsim, Şehir Artist

2015 – Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda

2015 – Kadın

2016 – Adam

2017 – Sen Kimsin?

2018 – Mustafa Kemal

2020- Son Cüret