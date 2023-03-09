Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul, Beykoz’da doğdu. Yedi kardeşli bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. 4 yaşlarında şarkı söylemeye başladı. 7 yaşındayken babası vefat etti. Babası İbrahim Bey’in tulum, babaannesinin ise ud çaltığını söylüyor Yılmaz Morgül.

İlk, orta ve lisede şarkılar söyledi, korolarda yer aldı, tiyatro oyunlarında roller üstlendi. Onbir yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi’nde müzik eğitimine başladı.

İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarında eğitim gördü. Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri’nden dersler aldı.

1988 yılında ilk olarak Adana’da Divan Otel’inde assolist olarak sahneye çıktı. “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkardı. 1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay‘ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın‘ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi. Zeki Müren‘in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden okudu.

1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.

“Gökkuşağı” adında Türkiye’yi tanıtan programı sundu.

Diskografi

1988: Özleyeceğim

1991: Mutlu Olmak İstiyorum

1995: Elveda İstanbul

1996: Yılmaz Morgül II

1997: Masum Yalanlar

2000: Olduğum Gibiyim

2001: Türk Sanat Müziği Klasikleri

2003: Can Parçam

2005: Cennet

2008: Türk Sanat Müziği Klasikleri – 2CD

2010: Yılmaz Morgül

2013: Yılmaz Morgül & Ayfer Er – Aşk Benden Sorulur – Single

2015: Yalnızlık Makamı – EP

2016: Yılmaz Morgül 2016 – EP

2017: Yılmaz Morgül Pop – EP

2019: Sensizlik Haram Bana – Single

2021: Aşık Olmak İstiyorum

2021: Kal Benim Için (feat. Erkan Çelik) [Canlı Performans] – Single

2021: Gülü Soldurmam – Single

2022: Ummadığım Anda – Single

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