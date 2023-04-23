59 yaşındaki ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Tv8'de yayınlanan 2. sayfa programına katılarak özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Morgül, Dubai'de sahne aldığı bir düğünde göz göze geldiği bir hanımla 2 yıla yakın bir süredir aşk yaşadığını belirterek "Çok zengin bir aile, özel jetleri var. Ani bir kararla her an evlenebilirim" ifadelerini kullandı.

Şu saatten sonra herşeye açık olduğunu belirten Morgül, "İstanbul'a gelerek ailemle tanıştılar. Benim yakın arkadaşlarımda kız arkadaşımın ailesinin özel jetiyle Dubai'ye gittiler. Aile beni çok beğeniyor. Evliliğe sıcak bakıyorum. Her an evlenebilirim "dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi