NTV'de yayınlanan Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncu Belçim Bilgin'i konuk olarak ağırladı. Programda gerçek yaşam öykülerine odaklanan Taylan, Bilgin'e yakın zamanda geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatında herhangi bir değişiklik olup olmadığını sordu.

*Ne yaparsan yap herkesi mutlu edemezsin'

Belçim Bilgin, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Kazadan sonra hayatında değişen bir şey oldu mu?" sorusuna, "İki kez trafik kazası geçirdim ve her ikisinde de felç riski atlattım. İlk kazada, kimseyi kırmamak adına bir inanç edindim. Ancak son kazada, insanın kendisini çok fazla feda etmemesi gerektiğini öğrendim. Ne yaparsan yap, herkesi mutlu edemeyeceğini anladım" şeklinde yanıt verdi.