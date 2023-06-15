Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KızlarSoruyor, topluluğun sesi olan anketlerine bir yenisini daha ekledi.

Babalar Günü, babalarımızın değerini bir kez daha kutlamak için özel bir fırsattır. Şüphesiz hepimiz için ailemize verdiği mücadele ve emekten dolayı en iyi baba kendi babamızdır. Bir canlıya kol kanat gererek babalık yapmış, sevgisini ve hayatını paylaşarak bir aile yaratmış, aramızda ya da kalbimizde olan, varlığını her daim içimizde hissettiğimiz tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

‘Yılın En Favori Influencer Babası’ ve ‘Yılın Babalar Günü Sembol Ünlü Babası’ Kimler Oldu?

Evlatlarına sunduğu sevgiyle tüm zorluklara göğüs geren, çocuklarının hayatındaki önemli rollerini gerçekleştirmek için elinden gelenin en iyisini yapan babalar için hazırlanan ankette, KızlarSoruyor geleneksel sorusunu sordu ve ‘2023 Yılının Sembol Babası hangi ünlü isim olmalı?’ dedi.

‘Babalar Günü Sembolü Yılın Ünlü Babası’ Murat Yıldırım; ‘Yılın En Favori Influencer Babası’ Ceyhun Kaan Karakaş Seçildi

Sosyal medyadaki paylaşımları ile her gün hayatımıza renk katan influencer babalar da, o renkli dünyaya yansıtamadıkları nice zorluğu tecrübe edenlerden ve sadece bu sebeple de yılın sembol babası seçilmeyi fazlasıyla hak ediyorlar.

Toplamda 24.080 oyla tamamlanan anketlerde, genel oyların %25’ini alan Murat Yıldırım Yılın Sembol Ünlü Babası olurken, ‘Çocuklarına gösterdiği en süper baba figürüyle, baba sevgisini hatırlatan influencer baba, oyların %40’ını toplayan Ceyhun Kaan Karakaş oldu.

Ünlü Babaların Anketi Çekişmeli Geçti

Babalarımızın bize kattığı her şeye bir kez daha teşekkür etmek, bize o duyguları hatırlatmak için ‘Yılın Sembol Babası’ kim olmalı? sorusuna cevap arayan KızlarSoruyor topluluğu Murat Yıldırım cevabını verdi.

Ünlüler dünyasından 7 adayın arasından seçilen Murat Yıldırım, %20 oy alan Ali Atay ve %17 oy alan Barış Arduç’u geride bırakarak 2023 Yılının Sembolü Ünlü Baba olmayı başardı.

Sosyal medyadaki paylaşımları ile her gün hayatımıza renk katan, o renkli dünyaya yansıtamadıkları nice zorluğu tecrübe eden ve sadece bu sebeple de yılın sembol babası seçilmeyi fazlasıyla hak eden sevgili influencer babalarımızın aday olduğu ikinci ankette Ceyhun Kaan Karakaş ve Nisan Hakan Özkan arasında güzel bir çekişme yaşanırken ipi göğüsleyen, müzik kariyeriyle de ön planda olan, sempatik tavırlarıyla çok sevilen isim Ceyhun Kaan Karakaş oldu.