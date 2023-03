Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki 11 ilimizi etkileyen ve yüzyılın en büyük felaketlerinden kabul edilen korkunç depremde, Hatay’ın Karsu köyünden 10 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu, Hollanda televizyonunda depremzedelere yardım toplamak için yapılan programda seslendirdiği şarkısıyla tüm dinleyenleri yasa boğmuştu.

Amaç farkındalık yaratmak!

Çıktığı televizyon programında, kuzeninin kendisine deprem sırasında attığı mesajdan etkilenerek seslendirdiği ‘Neredesin Sen?’ şarkısıyla kalpleri dağlayan Karsu, gecenin sonunda 88 milyon euro toplayarak depremzedelere umut olmuştu. Ayrıca kendi yazdığı Karsu’nun Mutfağı yemek kitabından elde edilen 500 bin euro’luk gelirin tamamını da depremzedelere bağışlayan Karsu, toplumsal dayanışmanın bu yıl ki simgesi haline geldi.

Bütün Hollanda seferber oldu

Karsu deprem sonrası kişisel yasını tutarken, bir yandan yardım faaliyetlerine katılarak tüm halka ilham olduğu, kişisel duygularının yoğunluğuna rağmen depremzedelerin yardımına koştuğu için, tüm Türkiye’nin hayranlığını kazanmış ve gençlere ilham olmuştu.

KızlarSoruyor 2023 Yılın Sembolü Ünlü Kadını Karsu’yu Seçti

Ankette oy kullanan toplam 9118 kişiden, 1590 Kadın ve 781 Erkek olmak üzere, oyların %26’sını toplayarak birinci olan Karsu’yu, %24 oyla depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına katılıp herkese örnek olan oyuncu Demet Özdemir takip etti. Bu ikiliyi %16 oyla gerek deprem bölgesi için topladığı yardımlar ile, gerekse sonrasında yaraların sarılması adına yaptığı çalışmalarla hepimizin gönlünü kazanan oyuncu Eda Ece ve %15 oyla Umuda Koşanlar Derneği ile her felakette olduğu gibi depremzedeler için de yardım çalışmalarına katılan Gamze Özçelik takip etti. Doğumuna 1 gün kala bile, hala yardım çalışmalarına devam eden Oyuncu Hazal Kaya %12’lik oy oranı ile 5. olurken, onu depremzedeler için yaptığı yemeklerle kimseyi aşsız bırakmayan Aşçı Refika Birgül %4 ve depremzede çocuklar ve hayvanlar için yardım çalışmalarında bulunan Fenomen Meriç Keskin %3 oyla takip ettiler. Yaşadığımız bu büyük felaketin ardından elini taşın altına koyarak her türlü varlık göstererek topluma ışık olan herkese sonsuz teşekkür ediyor, varlıkları ile verdikleri ilhamla etkiledikleri toplumumuzda ulaştıkları her bir kişi için minnettarlık duyuyoruz. (YHM)