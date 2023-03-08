Enerji Ekonomisi Derneği 2019 yılından bu yana her yıl 8 Mart tarihinde, enerji sektörü temsilcisi olan ve sektörde yaygın etkiye sahip kadınların emeklerini desteklemek ve enerji sektörüne yapmış oldukları katkılardan dolayı onore etmek amacıyla “Yılın Enerjik Kadını Ödülü”nü vermektedir. 2023 yılında, Yılın Enerjik Kadın Ödülü’nün bu yılki kazananı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu & Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği’nin kurucusu Sedef Budak oldu. Sedef Budak, Mayıs 2018’de enerji sektörü temsilcisi 500 aydın kadına liderlik ederek Turkish Women's Network in Renewable Energy platformunu kurmuş ve sektör içinde cinsiyet eşitliği, eşit hak, eşit maaş ve kadınların teknik eğitim kapasitelerinin geliştirilmesi konularında iki binin üzerinde kadın paydaş ile güçlü bir ağ oluşturmuştur. Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği’nin temellerini oluşturan bu platform, pandemiye bağlı kapanmayı fırsata çevirerek 70’ten fazla farklı seviyelerde teknik veya yönetimsel içerikli dijital eğitim, bilgilendirici seminer, webinar ve paneller gerçekleştirmiştir. 2019-2022 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında 50’ye yakın kongreye katılım sağlamış, oturumlar düzenlemiş ve enerji alanında uzman kadınları görünür hale getirmiştir. Sedef Budak önderliğindeki platforma başından beri emek veren enerji sektörünün önde gelen kadın paydaşları Haziran 2022’de YEYKAD Yeşil Yakalı Kadınlar derneğini kurarak bu platformu resmi bir yapıya büründürmüştür. YEYKAD gerek enkaz altında kalan depremzedelerin kurtarılması, gerekse de felaketten sağ olarak kurtulanların insani ihtiyaçlarının karşılanması için de aktif rol almış, çeşitli faaliyetler yürütmüştür. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, plaket takdimi esnasında yaptığı konuşmada jürinin bu yıl yeşil kalkınmanın en önemli alt başlıklarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve STEM alanındaki genç kadın mezunların yeşil teknolojileri tanıması ve bu alana yönlendirilmeleri konusundaki faaliyetleri sebebi ile Sedef Budak’ın bu anlamlı ödüle layık görüldüğünü vurguladı. Sedef Budak’a ödül olarak EED üyeliği ile birlikte Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği IAEE üyeliği hediye edildi.