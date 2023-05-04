Forbes, dünya genelindeki en yüksek kazançlı sporcuların listesini açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi zirveyi paylaşırken, üçüncü sırada Kylian Mbappe yer aldı. Geçtiğimiz yılın en yüksek kazançlı 10 sporcusu arasında golf, boks, basketbol ve tenis gibi farklı spor dallarından sporcular yer aldı. Toplamda kazançları 1 milyar doları aşan bu sporcular, sponsorluk anlaşmaları ve ödüllerle de gelirlerini artırıyorlar.

Uluslararası medya şirketi Forbes, geçtiğimiz yılın en yüksek kazançlı sporcularını açıkladı. Listenin başında futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yer alırken, üçüncü sırada Fransız futbolcu Kylian Mbappe yer aldı. Dördüncü sırayı basketbolcu LeBron James alırken, beşinci sırada boksör Saul Alvarez yer aldı. Golfçüler Dustin Johnson ve Phil Mickelson altıncı ve yedinci sıralarda yer alırken, basketbolcu Stephen Curry sekizinci sırayı aldı. Emekli tenisçi Roger Federer dokuzuncu sırada kendine yer bulurken, son sırada basketbolcu Kevin Durant yer aldı. Forbes, sporcuların kazançlarını sponsorluk anlaşmaları, ödül ve prim kazançları, reklam ve yayın hakları gelirleri gibi birçok faktöre göre hesapladı. Listenin ilk 10 sırasında 11 farklı spor dalından sporcular yer aldı.