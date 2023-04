2022 yılında Söke’yi bünyesine katan ve yılı 20,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirmişti. Söke’nin halka arzında talep rekoruyla Borsa İstanbul tarihinde bir ilke imza atarak önemli bir başarıyı da yakalayan Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, MCD Gençlik Ajansı tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Genç İş Adamı” seçildi. Toplamda 34 kategorinin olduğu Türkiye Gençlik Ödülleri’nde 12 milyon 443 bin 218 oy kullanıldı. Her kategoride 10 adayın bulunduğu yarışmada 5 aday 15 Kasım 2022-30 Ocak 2023 tarihleri arasında www.turkiyegenclikodulleri.com üzerinden yapılan aday belirleme sürecinde seçildi. Kalan 5 aday ise oluşturulan özel bir jüri tarafından belirlendi. Aday belirleme sürecinde yaklaşık 183 bin genç aday belirlemeye katılarak isim gönderiminde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Tecrübe ve bilgi birikiminin genç yöneticilerde deneyimli yöneticilere nazaran daha sınırlı seviyelerde olabileceği aşikar. Fakat özellikle dijital çağın imkan ve yeniliklerine daha hızlı adapte olabilme adına sahip olunan dinamizmin son derece önemli olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yönetici olma yolunda ilerleyen arkadaşlarıma öncelikle yenilikleri sürekli takip etmelerini, kendilerini geliştirmelerini ve ilk günkü heyecanlarını kaybetmeden işlerine dört elle sarılarak çalışmalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda zamanın ne kadar değerli bir kavram olduğunu unutmadan, her bir dakikalarını verimli kullansınlar. Bir işe başlamadan önce risk hesaplarını yapıp girişimlerde bulunmaktan çekinmesinler. İş hayatı bir yarış ve her zaman mevcut fırsatları, daha az riskle değerlendirebilecek rakipler bulunuyor. Bu yüzden bilgi ve tecrübeye güvenip, risk hesabı da doğru yapıldıktan sonra zaman kaybetmeden girişimde bulunmak başarıya giden yolu gösteriyor” dedi. 2021 yılına dair yapılan Türkiye’nin en büyük şirketleri araştırmalarında yerini sağlamlaştıran Ulusoy Un, TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 323. ihracatçısı, Fortune 500 listesine göre 71. ve Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük 86. firması olmuştu. Ulusoy Un, son olarak da Ekonomist dergisinin gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında da 28. sırada yerini almıştı. Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden biri olan Ulusoy Un, “Platin Global 100 Endeksi” kapsamında gıda sektörünün inovasyon lideri ödülüne de sahip.

YENİGÜN HABER MERKEZİ