Önümüz yaz… Orta yaşın biraz üzerinde olan İstanbulluların hatırlayacağı yazlık sinemaların yerinde ya plazalar yükseliyor yada gökdelenler. Yazlık Sinemalar yaz gecelerimizin en büyük eğlencesiydi, 1960 ve 1970’lerin ortasına kadar İstanbul’da birçok mahallede tahta sandalyelerin tellerle bağlanarak sıra sıra dizildiği sinemalar..

Zamanın popüler sanatçıları,Berkant, K.Akkor, V.Uçaroğlu orkestrası ve hatta Barış Manço konserleride olmuş. Kaynak. Mehmet Kabiloglu

* O tahta acımasız gıcırtılı sandalyelerin sesiyle beraber filmin başlamasını beklemek, paha biçilmez bir zevkti.

* Üşümeyelim diye annemin verdiği hırka o yaz sıcağında sandalyede minder yerine geçerdi.

* Fragmanlar öncesinde Dev ekranda FB-GS-BJK maçlarından özetler izlemek.

* Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Güney, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın filmlerini kaçırmazdık...

* O yıllarda yediğimiz Alaska Frigo’nun tadı haka yüreğimdeki bir köşede saklanır

* Sinemada mısır ve meşhur çekirdek yeme seansları desek daha doğru olur. O çıtlama sesleri film boyunca rutin bir hal alırdı.

* Satılan gazozlar Fruko, Elvan, Ankara, Yedigün ve Çamlıca markalarıydı. Gazoz içmeden dönülmezdi dibinde bir damla bırakmamak için şişeyi ağzımızda birkaç saniye dik tutan nesil bizdik

* Filmin kopması veya sesinin kesilmesinde durumunda hep bir ağızdan “makinist makiniiist “ diye bağırmak..

* Yazlık sinema bir mahalle kültürüydü, dostluğumuz, sevincimiz ve arkadaşlığın güçlü bağlarıydı, film bitimi mahalleye gece dönüş yolculuğundaki film sonu kritikleri Eleştirmen Atilla Dorsay tadındaydı.

* Film izlerken rutin sahnelerde bazı geceler uyku tutması, bazı geceler yaprak bile kıpırdaması, sıcaklığın belirtisiydi. Ama aksiyon olduğu zaman gözler fal taşı gibi açılırdı. Ahh ah birde rüzgar esintisini hissetsek dediğimiz anlardı o zamanlar

Filmin sonlarında hep duygulanırdım gözlerim dolardı, Mutlu sonlarda bile hep gizlice içten içe ağlardım. Bu yüzden hep göz yaşlarım, yüreğime gizlenmiştir. Çok duygusal olduğum için hep mutlu son bitsin isterdim

Gelecek Program ve Pek Yakında ise bizi birkaç hafta sorasındaki hayal dünyasını götürdü o filmlerden gördüğümüz fragmanlar yaz akşamlarının yüreğimizdeki gizli seanslarıydı

YENİGÜN HABER MERKEZİ